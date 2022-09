UFS amplia oferta de refeições nos campi de Lagarto, Laranjeiras e Aracaju

A partir da próxima segunda-feira, 26, a oferta de refeições dos restaurantes universitários dos campi de Lagarto, Laranjeiras e Aracaju serão ampliadas.

O Resun de Lagarto terá um acréscimo de 100 refeições, passando a ofertar 600 unidades por dia. Já a unidade de Aracaju, localizada no Hospital Universitário (HU), passará a oferecer 350 refeições, com a inclusão de mais 50 unidades no quantitativo diário. No campus de Laranjeiras o acréscimo será de 30 unidades, passando a totalizar 150 refeições por dia.

A medida foi possível com a realocação de recursos destinados a outras unidades em que a demanda tem sido menor do que a oferta. Essa ampliação, portanto, não indica uma alteração na situação orçamentária da universidade, que passou por corte de verbas realizado pelo Governo Federal no mês de maio, impossibilitando o aumento efetivo no número de refeições para as unidades.

Fonte: UFS