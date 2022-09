UFS: Campus de Lagarto recebe o Programa #ServidorCidadãoItinerante

O campus Lagarto recebeu, pela primeira vez, o #Servidor Cidadão Itinerante, projeto da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para a capacitação de servidores. O evento foi realizado no Cinema da Vivência do campus, com presença da Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Thaís Ettinger e equipe da Progep, além do diretor do campus, Makson Oliveira, que fez a abertura do evento, na manhã da última quinta-feira, 21. A palestra “Relações Interpessoais e Gestão de Conflitos” foi ministrada pela professora Sandra Aiache Menta, do Departamento de Terapia Ocupacional.

A pró-reitora destacou que o assunto escolhido é de interesse de todos. “Independentemente do setor em que a gente esteja, é sempre fundamental entender a gestão de conflitos”, avalia.

A professora Sandra comentou que nas relações interpessoais no ambiente de trabalho, é necessário levar em conta também a trajetória de cada pessoa e respeitar os limites de cada um. “Muitas empresas têm esse discurso de ‘deixe os seus problemas do lado de fora’, mas isso não existe. As pessoas têm suas próprias bagagens, com suas próprias vivências, sonhos e frustrações”, pontua.

