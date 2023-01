UFS investiga possível fraude nas cotas raciais no Campus Lagarto

Foi divulgado pela Pró-reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) o Edital Nº 04/2023 de convocação extraordinária para apuração de denúncias de possíveis irregularidades na autodeclaração de pretos ou pardos.

Foram convocados nove alunos do curso de Medicina dos campi de Aracaju e Lagarto. A entrevista presencial será no dia 15 de fevereiro, na sala 207 da Didática 7, no Campus de São Cristóvão.

O resultado dos procedimentos disciplinados poderão ensejar o cancelamento das matrículas dos discentes que não obtiverem a validação da autodeclaração, pois os indeferimentos serão considerados indícios de fraudes às cotas raciais e encaminhados ao Ministério Público Federal para adoção das providências cabíveis.

Para acessar a relação de matrículas dos alunos convocados para comparecer à banca de heteroidentificação, clique aqui .

Fonte: UFS