UFS Lagarto convoca para aferição de heteroidentificação

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe publicou a convocação para aferição presencial da heteroidentificação referente à segunda relação de excedentes que passaram à condição de aprovados do vestibular do Campus de Lagarto 2022.

A convocação é complementar à autodeclaração dos candidatos às vagas por cotas raciais, e a entrevista presencial será realizada no próximo dia 24 de agosto, com resultado previsto para o dia 26 do mesmo mês.

O procedimento de confirmação da autodeclaração, em caráter complementar, considerará tão somente os aspectos fenotípicos do candidato, sendo excluído o critério de ancestralidade. É recomendado que o candidato compareça ao local com os cabelos naturais, sem a utilização de qualquer tipo de maquiagem, óculos, adornos ou acessórios na cabeça, tais como boné, chapéu, lenço, burca, gorro, turbante, tranças, dreads ou qualquer outro adereço.

Fonte: UFS