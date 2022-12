UFS: Desbloqueio de parte dos recursos permitirá pagamento de auxílios

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) conseguiu a liberação de parte dos recursos bloqueados pelo Governo Federal na última quinta-feira, 8. O desbloqueio de R$ 986.595,70 ocorreu após uma intensa movimentação dos reitores por meio da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e do movimento estudantil.

O valor é referente às bolsas e auxílios do mês de novembro – e estavam a ser pagos no início de dezembro –, vinculados ao Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). A política atende estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, englobando, por exemplo, os auxílios creche, transporte e moradia, o Programa Residência Universitária, as isenções dos restaurantes universitários, entre outros.

“É um avanço, fruto de muita luta e discussão”, afirma o reitor Valter Santana, que se encontra em Brasília. “Não paga tudo, infelizmente, mas ao menos assegura o atendimento aos alunos em vulnerabilidade socioeconômica, para garantir sua permanência na instituição”, acrescenta.

Segundo o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Marcelo Mendes, os pagamentos estarão disponíveis nesta sexta-feira, 9, nas contas dos mais de três mil estudantes que recebem auxílios e bolsas financiadas pelo Pnaes.

“Diante do quadro de incertezas pelas quais a universidade vem passando, fico muito feliz [com o desbloqueio] porque sabemos que o aluno assistido por esse programa é um aluno que realmente precisa de uma atenção especial. É esse recurso que garante a alimentação, a moradia, enfim, as condições de permanência dele na universidade”, diz Marcelo.

“Reconhecemos o empenho do reitor e todo o esforço da gestão para que fosse revertido o bloqueio, assim como a mobilização dos discentes que pleitearam, organizados, para fazer valer seus direitos”, afirma ainda o pró-reitor.

O presidente do Diretório Central dos Estudantes da UFS (DCE), João Pedro Vieira, demonstra alívio pelo desbloqueio parcial do orçamento.

“Essa notícia de hoje mostra a importância da movimentação que os estudantes fizeram por todo o Brasil, em diálogo com os gestores das universidades, denunciando esse contingenciamento que o governo federal aplicou sobre as universidades”, opina.

“No entanto, estaremos atentos à liberação também dos recursos referentes às bolsas Capes e CNPq, e a nossa luta continua até que todos os estudantes possam ter seus auxílios e bolsas pagos”, enfatiza o dirigente estudantil.

Marcelo Mendes pontua que a administração da UFS também está atenta à necessidade de liberação dos demais recursos do orçamento.

“A luta ainda não parou, existe ainda o bloqueio a outras fontes de recursos, e claro que a universidade e a sociedade estão atentas e vão buscar uma forma de reverter”, assegura.

Fonte: UFS