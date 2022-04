UFS divulga edital de vestibular para o campus Lagarto

A Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), publicou o edital do vestibular 2022 para o Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho, situado em Lagarto.

Segundo o documento, as inscrições deverão ser efetuadas, exclusivamente, através do endereço eletrônico www.ccv.ufs.br, no período compreendido entre às 9h do dia 09 de maio e às 17h do dia 13 de maio de 2022.

Para participar da seleção, o candidato deve ter realizado as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Já o resultado final será divulgado até o dia 24 de maio deste ano.