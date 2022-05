UFS divulga lista de candidatos que passaram de suplentes para aprovados

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) divulgou a 1ª relação de candidatos que passaram da condição de suplentes ou excedentes para aprovados, na seleção do SiSU UFS 2022.

+ Acesse a página com a lista

Suplente para aprovado

Todos os candidatos que passaram da condição de suplente para aprovado deverão se cadastrar no Sigaa (www.sigaa.ufs.br). Para saber o número de matrícula, necessário para o cadastro no Sigaa, é preciso seguir os passos indicados na página da Prograd.

Excedente para aprovado

Os candidatos que passaram da condição de excedente para aprovado devem se inscrever no Portal de Ingresso (www.sigaa.ufs.br > Graduação > Acesso ao Portal do Ingresso) e enviar toda a documentação necessária para pré-matrícula institucional entre os dias 16 a 18 de maio, sob pena de serem considerados desistentes.

Confirmação de matrícula

O procedimento de confirmação de matrícula deve ser feito, impreterivelmente, no período de 20 de junho a 4 de julho, para os alunos com ingresso pelo Sisu no período letivo 2022.1.

A Prograd alerta que o candidato que passou à condição de aprovado (então suplente ou excedente) que não fizer a confirmação será considerado desistente e outro candidato será chamado para ocupar a vaga.

Cotas raciais e PCD

O candidato convocado para ocupar vaga reservada para as pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, ou para Pessoas Com Deficiência, deve cumprir os procedimentos descritos na página da Prograd.

Próxima relação

A segunda relação de candidatos que passarão da condição de suplentes ou excedentes para aprovados será publicada em www.sisu.ufs.br no dia 9 de junho.

Clique aqui para acessar a classificação atualizada de suplentes e excedentes, após a publicação da primeira relação. A lista com a composição das turmas por período pode ser acessada neste link.

Fonte: UFS