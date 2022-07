Alunos da UFS Lagarto conscientizam crianças sobre alimentação saudável

O campus Lagarto recebeu, na última sexta-feira, 1º, a visita de 42 crianças, de 7 a 12 anos, da Escola Municipal Nelson Ferreira, vizinha ao terreno da Universidade. O grupo participou de ação com a comunidade realizada por docentes do Departamento de Nutrição, na disciplina Nutrição da Criança e do Adolescente, com participação de discentes. A iniciativa, coordenada pelas professoras Andreia Machado, Carolina Cunha, Diva Vieira e Vivianne Rocha, foi realizada no Auditório do Centro de Simulações e Práticas, na Clínica Escola do curso, também no mesmo prédio.

A programação contou com cinema, teatro de fantoches, piquenique e atividade sensorial (as crianças ficavam com uma venda e diziam qual fruta estavam experimentando. A docente Vivianne Rocha explica o objetivo da iniciativa. “Nós passamos dois anos sem realizar essas ações presencialmente, por causa da pandemia. Agora é que estamos conseguindo retomar. Nós visitamos a escola e nos surgiu esse questionamento: já que o campus sempre vai à comunidade, por meio da PEC, por que não inverter nesse caso e trazer a comunidade para dentro do campus? É importante para que as crianças se familiarizem com a o ambiente e saibam que um dia elas podem estar aqui também”, observa.

Durante a ação, os estudantes aprenderam a importância das frutas, os nutrientes importantes para o cotidiano e a necessidade de adotar desde cedo uma alimentação saudável. O diretor da Escola, Iran Fraga, acredita que essa conscientização é fundamental. “É um fator de preocupação para a gente porque eu percebo muito a preferência das crianças por produtos industrializados, como batata frita e biscoito. E numa visita dessas eles têm pessoas especializadas falando da importância dessa alimentação saudável”, pontua.

Vitor Hugo da Silva, de 12 anos, garante que as frutas não ficam de fora do seu cardápio. “Eu sempre como na escola e em casa, algumas frutas como banana e uva. A parte de cinema foi a que eu mais gostei porque o desenho era muito legal”, opina o estudante do quarto ano do Ensino Fundamental. Em todos os ambientes da ação, as crianças estiveram acompanhadas de professores da escola.

