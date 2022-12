Escadaria é decorada com participação da comunidade acadêmica em Lagarto

A escadaria do prédio departamental do Campus de Lagarto ganhou uma nova decoração e frases motivadoras, com participação direta da comunidade acadêmica. A Comissão de Desenvolvimento Docente selecionou 22 das 84 frases motivadoras sugeridas pelos discentes, docentes, servidores técnicos e funcionários terceirizados do campus. A cerimônia foi realizada na tarde da última quarta-feira, 7, com a presença do diretor em exercício do campus, professor André Barreto, a coordenadora da Divisão Pedagógica, professora Simone Kameo e a integrante da Comissão de Desenvolvimento Docente professora Rita Barcellos, do Departamento de Terapia Ocupacional.

A consulta à comunidade reflete um esforço conjunto da Comissão de Desenvolvimento Docente e Divisão Pedagógica. “O planejamento é anterior, mas começamos mesmo a ação em julho deste ano. Foi um trabalho conjunto, a equipe se empenhou e hoje temos o resultado que buscávamos”, pontua a chefe da Dipe, professora Simone Kameo.

A técnica em assuntos educacionais da Dipe Luana Rezende explica os critérios de escolha. “Pensamos em contemplar todas as categorias da comunidade acadêmica (discentes, docentes, técnicos e terceirizados). Além disso, evitamos repetições em frases de sentidos muito semelhantes ou que não se encaixassem com a nossa realidade”, pontua.

A comunidade participou não apenas das sugestões das frases da escadaria (de autoria própria ou de artistas), mas também da pintura. Ao lado da estudante de ensino médio Layra Dias e de funcionários terceirizados do campus, discentes dos cursos de Medicina e Terapia Ocupacional também participaram.

Foi o caso de José Canoa, do segundo ciclo de Terapia Ocupacional. “Foi muito gratificante ver essa escadaria pronta, é uma sensação de dever cumprido. Eu comecei no meio da pandemia, com aulas remotas, assim como alguns outros colegas. Então, ter uma ferramenta aqui no campus que vai ajudar na motivação é importante”, comenta.

Fonte: UFS

Fotos: Ana Laura Farias