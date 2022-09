UFS publica listas dos estudantes que devem realizar o Enade 2022

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) publicou as listas nominais de todos os estudantes concluintes da universidade que devem participar do Enade 2022. Neste ano, 1.055 discentes de 14 cursos estão habilitados para realizar a prova, prevista para o dia 27 de novembro.

+ Clique aqui para acessar as listas nominais do Enade 2022

Os estudantes habilitados deverão preencher o cadastro no Sistema Enade até o dia 26 de novembro. O prazo para solicitação de Atendimento Especializado e/ou Tratamento pelo Nome Social é de 1º a 8 de setembro. Antes de preencher o cadastro, o estudante deverá criar senha de acesso no sistema Gov.br.

A operacionalização do Enade, na UFS, é de competência da Divisão de Regulação e Supervisão (Dires/Prograd), que coordena, orienta e acompanha os cursos envolvidos em todas as etapas do exame.

O Exame avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, e é indispensável para a obtenção do diploma do estudante envolvido.

Em 2022, o cursos da UFS avaliados são: Administração (São Cristóvão e Itabaiana); Administração Pública (EaD); Ciências Contábeis (São Cristóvão e Itabaiana); e Ciências Econômicas, Direito, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Serviço Social e Turismo, esses de São Cristóvão.

Atendimento especializado e Nome social

É permitido ao aluno inscrito solicitar Atendimento Especializado para realizar a prova do Enade. Esse tipo de oferta deve ser aplicado a estudantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, discalculia, gestante, lactante, idoso e/ou pessoa com outra condição específica.

+ Acesse o edital oficial do Enade 2021

O Tratamento pelo Nome Social é destinado a pessoa que se identifica e quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua identidade de gênero. Caso o nome social esteja cadastrado na Receita Federal, basta confirmá-lo no Sistema Enade. Caso contrário, deverá solicitá-lo, no Sistema Enade, apresentando a comprovação da condição que o motiva, de acordo com o Edital.

Fonte: UFS