UFS tem seis cientistas na lista dos mais influentes do mundo

Seis pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe aparecem classificados entre os mais influentes do mundo no ranking publicado na última segunda-feira, 10, pela Universidade de Stanford.

Avaliando o impacto e a relevância dos pesquisadores e de seus trabalhos científicos, o ranking é referente a 2022, e traz dados atualizados para o ano de citações 2021.

Os pesquisadores de destaque no ranking se localizam entre os 2% de maior relevância para cada área do conhecimento humano. Confira aqui.

Segundo o professor Lucindo Quintans, pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, “pelo perfil dos nomes inseridos na lista e pelas áreas do conhecimento em que atuam, o papel da UFS no enfrentamento da pandemia da COVID-19, na realização de pesquisas e no desenvolvimento de ações de extensão repercutiram neste aumento de nomes da instituição na lista”.

O professor ainda destacou que “os trabalhos científicos que geraram os indicadores de sucesso usados no ranking são provenientes de projetos de pesquisa que transitam na fronteira do conhecimento humano e estão, na sua grande maioria, vinculados aos nossos programas de pós-graduação, mestrados e doutorados, que ganharam recentemente papel de destaque nacionalmente”.

Metodologia

Para composição do ranking, são usadas informações a partir da base Scopus. O ranking se baseia em diversos parâmetros de avaliação, mas usa especialmente os parâmetros de citação padronizados, índice h, índice hm corrigido pelo coautor, citações de artigos com base nas posições do autor, além de um indicador composto.

Os cientistas são classificados em 22 campos científicos e 176 subcampos. Os percentuais específicos de campo e subcampo também são fornecidos para todos os cientistas que publicaram pelo menos cinco artigos. Os dados de carreira são atualizados no final de 2021. A seleção é baseada nos primeiros 100.000 por pontuação (com e sem autocitações) ou em um percentil igual ou superior a 2%.

Os seis pesquisadores da UFS inseridos no ranking com suas respectivas áreas são:

Adriana Gibara Guimarães (Departamento de Farmácia) – Áreas predominantes: “Química Medicinal e Biomolecular” e “Farmácia e Farmacologia”; Adriano Antunes de Souza Araújo (Departamento de Farmácia) – Áreas predominantes: “Química Medicinal e Biomolecular” e “Farmácia e Farmacologia”; André Faro (Departamento de Psicologia) – Áreas predominantes: “Medicina Geral e Interna” e “Psicologia Social”; Jullyana de Souza Siqueira Quintans (Departamento de Fisiologia) – Áreas predominantes: “Química Medicinal e Biomolecular” e “Farmácia e Farmacologia”; Lucindo Quintans Júnior (Departamento de Fisiologia) – Áreas predominantes: “Química Medicinal e Biomolecular” e “Farmácia e Farmacologia”; Paulo Ricardo Martins-Filho (Departamento de Educação em Saúde – Campus Lagarto) – Áreas predominantes: “Odontologia” e “Clínica Médica”.

Histórico

Este é o terceiro ano consecutivo em que pesquisadores da UFS aparecem no top 2% dos mais influentes do mundo segundo ranking de Stanford. Em 2020, primeiro ano de publicação e que pega os dados bibliométricos dos pesquisadores referentes a 2019, a UFS aparece com 3 nomes. Em 2021, com cinco.

No ranking atual a UFS tem mais um pesquisador inserido na lista, o que demonstra a evolução das pesquisas científicas desenvolvidas na instituição e do impacto que elas geram no mundo da ciência.

Fonte: UFS