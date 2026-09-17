Uma pessoa morre após avião monomotor cair na zona rural de Macambira

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe informa que equipes de segurança foram acionadas, nesta quinta-feira, 17, após informações sobre a queda de uma aeronave monomotor nas proximidades do Povoado Pedra da Arara, em Macambira.

A ocorrência foi confirmada por equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), que constataram que a aeronave tinha um ocupante, que morreu no local.

As equipes permanecem no atendimento da ocorrência, e as providências necessárias estão sendo adotadas pelos órgãos competentes.

Novas informações serão repassadas assim que estiverem disponíveis.