logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida após carro sair da pista na BR-235, em Itabaiana

Screenshot 2026-10-18 at 18-48-06 MODELO FEED - Post para Instagram

Um grave acidente registrado na manhã deste domingo (18) deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na BR-235, em Itabaiana.

A ocorrência foi registrada no km 41,3 da rodovia, onde um carro saiu da pista enquanto seguia no sentido crescente da via. Os dois ocupantes do veículo foram vítimas do acidente.

Para atender a ocorrência, foram mobilizadas equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Instituto Médico Legal (IML).

Apesar da gravidade do acidente, o trânsito no trecho não precisou ser interrompido, conforme informações da PRF.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next