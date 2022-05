Valmir de Francisquinho aumenta sua popularidade junto ao eleitorado sergipano

Na última segunda-feira, 10, o Instituto Datalô divulgou mais uma pesquisa de intenções de voto para o Governo do Estado. Nela o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), continua na liderança com 31,61% das intenções e é seguido pelo senador Rogério Carvalho (13,23%) e pelo deputado federal Fábio Mitidieri (12,55%). No levantamento do Instituto França, divulgado em abril, Valmir liderava com 13,46%.

Sendo assim, o que explica esse bom posicionamento do político itabaianense?

Eleito duas vezes prefeito de Itabaiana, Valmir tem conseguido, através do seu trabalho na cidade serrana, se mostrar para a população sergipana como um político experiente e devidamente pronto para atender aos anseios da sociedade, que há muitos anos vem sendo governada pelo mesmo grupo político.

Além disso, seu discurso está afinado e voltado para todas as classes sociais, com destaque para o funcionalismo público que estadual que tem clamado por melhorias. Tanto é que recentemente, ele garantiu que irá pagar o piso nacional aos professores e o adicional de periculosidade aos policias e bombeiros militares.

Aparentemente, como bom nordestino, o sergipano Valmir de Francisquinho já está com a enxada na mão, semeando seu projeto e intenções para desbancar os concorrentes. Contudo, a pergunta que não quer calar é: Quem tanto fez por uma cidade tem potencial para fazer por todo o estado?

Sem sombra de dúvidas, Sergipe terá uma das maiores disputas governistas de toda sua história, pois Valmir irá concorrer contra o candidato do Governo, que tem a grande maioria dos deputados federais e estaduais ao seu lado, além de uma leva de prefeitos. Contudo, quem faz a diferença verdadeiramente é o eleitor, e é apostando nisso que o ex-prefeito da cidade serrana vem se firmando.