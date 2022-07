O Parque de Eventos Zezé Rocha divulgou a programação artística da sua 59ª Vaquejada. O evento contará com os shows das bandas Unha Pintada, Nattan e Mari Fernandes, na noite do dia 3 de setembro.

Além dos grandes shows de artistas de renome nacional, vaqueja conta com as tradicionais corridas no Circuito Senador Dr. Otto Alencar entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, com premiação de 202 mil.