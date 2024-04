Na madrugada deste sábado, 20, um cenário de caos se desenrolou próximo à praça do Gomes.

Segundo informações, o acidente ocorreu quando um dos veículos, supostamente, avançou o sinal vermelho, colidindo com o outro automóvel em um ângulo que resultou no capotamento.

O incidente, que ocorreu no cruzamento próximo à rua da Caridade, deixou moradores e transeuntes chocados com a cena. Apesar do susto, não houve relatos de feridos.