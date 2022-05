Veículo capota na rodovia que liga Lagarto a Boquim

Na manhã desta quarta-feira, 18, um veículo capotou em uma ribanceira, na rodovia estadual que liga os municípios de Lagarto e Boquim. Na ocasião, um idoso de 70 anos ficou ferido, segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe.

“Havia um homem de 70 anos dentro do veículo, que não conseguia sair pois estava em estado de choque e com uma lesão no braço”, relatou.

Diante disso, os Bombeiros lotados em Estância realizaram a estabilização do veículo, imobilizaram a vítima e, em seguida, a retiraram e entregaram para os socorristas do Samu.

A Polícia Militar acompanhou todo o caso.