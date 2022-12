Veja como foi a final do Campeonato de Futsal do Açuzinho

Com um duelo entre as equipes do Luíz Freire Futsal X Palmeirinha do Poeirão, aconteceu na noite da última sexta-feira, 16, a grande final do Campeonato de Futsal do povoado Açuzinho.

A competição foi realizada pela Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Cultura, Juventude e do Esporte (Secjesp) em parceria com a União Esportiva Federativa Açuense, (UEFA), que teve inicio no último mês de novembro e contou com a participação de oito equipes.

E a classificação final terminou da seguinte forma:

1° Lugar- Luiz Freire Futsal;

2° Lugar- Palmeirinha do Poeirão;

3° Lugar- Inter Lagarto Futsal;

As três equipes foram premiadas com troféus e medalhas. “É muito importante incentivar a prática do esporte e em especial o futsal que atrai milhares de torcedores e é uma grande paixão de todos os lagartenses. O Tradicional Campeonato Açuense encerra com a temporada de diversos campeonatos realizados pela Secjesp”, comentou o Secretário Adriano Fontes.

Fontte: Prefeitura de Lagarto