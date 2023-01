Veja quais demandas Sergipe vai apresentar ao presidente Lula

O governador Fábio Mitidieri está em João Pessoa, na Paraíba, para participar de reunião do Consórcio Nordeste na última sexta-feira, 20. O objetivo é alinhar prioridades da região que serão apresentadas ao presidente Lula, em reunião com todos os governadores do Brasil no próximo dia 27.

Essa é a primeira reunião presidida pelo novo presidente do Consórcio Nordeste e governador da Paraíba, João Azevêdo, eleito para presidir a instituição em dezembro. Na oportunidade, Mitidieri destacou a importância de unificar demandas regionais para que o apoio do Governo Federal seja melhor dinamizado.

“É importante essa união entre os estados, já que temos necessidades próximas, como rodovias. Sergipe vai apresentar a urgência da finalização da duplicação da BR-101, do Canal de Xingó e da ponte entre Penedo e Neópolis. São obras estruturantes que ajudarão no projeto de desenvolvimento social e econômico pretendido para o estado”, disse.

No encontro, também haverá apresentação do Consórcio Nordeste – Relatório de Atividades, estrutura e mecanismos de funcionamento, além da apresentação do Projeto Nordeste 2023-2033 pela especialista em desenvolvimento regional, economista e socióloga Tânia Bacelar. Logo após, o governador João Azevêdo fará pronunciamento e será divulgada a Carta da Paraíba.

Além de Fábio Mitidieri e de João Azevêdo, estão presentes os estados governados por Raquel Lyra (Pernambuco); Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte); Paulo Dantas (Alagoas); Jerônimo Rodrigues (Bahia); Elmano de Freitas (Ceará); Carlos Brandão (Maranhão); Rafael Fonteles (Piauí).

Fonte: ASN