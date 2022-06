Veja quem são os foragidos mais procurados de Sergipe

A Polícia Civil de Sergipe lançou o Procura-SE, que reúne os nomes e as fotos dos investigados mais procurados do território sergipano. A lista é composta por nove nomes. A divulgação dessas informações tem como objetivo a localização desses suspeitos e garantir a segurança pública da população de Sergipe. As denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, com o sigilo garantido.

Os mais procurados pela Polícia Civil de Sergipe são Genivaldo Alves dos Santos, Jailton de Andrade Santos, Diego Dantas Viana Souza, José Cleber Ferreira Soares, Gisélio Monteiro dos Santos, Wildemberg Ferro da Silva, José Araújo, Ernesto Joaquim dos Santos e José Alison Souza Silveira.

Confira abaixo como são conhecidos e por quais crimes respondem:

Genivaldo Alves dos Santos – Conhecido como “Barrão”, “Bento”, “Capote”, “Nido”, “Popota” ou “Zé Negão”. É investigado por homicídio;

Jailton de Andrade Santos – Conhecido como “Mago” ou “Novato”. É investigado por homicídio;

Diego Dantas Viana Souza – É investigado por homicídio, roubo a banco e formação de organização criminosa;

José Cleber Ferreira Soares – Conhecido como “Gago”. É investigado por homicídio, tráfico de drogas e receptação;

Gisélio Monteiro dos Santos – Conhecido como “Adelmo”, “Saruê Pau” ou “Brother”. É investigado por latrocínio, homicídio e estupro;

Wildemberg Ferro da Silva – É investigado por estelionato, organização criminosa e falsidade ideológica;

José Araújo – Conhecido como “Fofo”. É investigado por homicídio e roubo;

Ernesto Joaquim dos Santos – Conhecido como “Ernestinho”. É investigado por roubo;

José Alison Souza Silveira – Conhecido como “Alison Melenguê”. É investigado por homicídio.

Fonte: Polícia Civil