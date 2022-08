Vera Silva comemora inauguração de galpão de recicláveis em Simão Dias

Na última sexta-feira, 26 de agosto, foi inaugurado o novo galpão de triagem da Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Simão Dias. Para a protetora Vera Silva, o ato representou “mais um importante capítulo na história da coleta seletiva de resíduos em Sergipe”.

Além dela, durante a solenidade de inauguração, o presidente da Cooperativa, Rosimário Dultra, comentou que “o novo galpão de triagem proporcionará novas condições de trabalho aos catadores, um espaço próprio, amplo, independente”.

Cabe destacar que o referido galpão está situado às margens da Rodovia SE-270, próximo ao Fórum de Simão Dias. Já a sua inauguração contou com as presenças de diversas autoridades locais a exemplo do prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, do procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Raymundo Lima Ribeiro Junior, e representantes de outros consórcios de saneamento de Sergipe.

O CONSCENSUL

Responsável pela implantação de diversos projetos na área de resíduos sólidos nas regiões Sul e Centro-Sul de Sergipe, o Consórcio vem trabalhando intensamente no fortalecimento das cooperativas, lançando um novo olhar da administração pública sobre o tão discutido “lixo” e o seu reaproveitamento diário, seja na reciclagem ou na construção de instrumentos musicais feitos de sucata pelas crianças do Programa Criança Aprendiz, seja pelo empenho em solucionar a problemática do saneamento básico, que – segundo Vera Silva – vem sendo cumprida com muito êxito pelo Superintendente Edvaldo Ribeiro e a equipe por ele coordenada no CONSCENSUL.

Com informações do Coletivo Lixo Zero*