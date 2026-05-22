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Viatura da Polícia Civil de Sergipe perde controle e capota em Riachuelo

Screenshot 2026-05-22 at 09-48-32 Viatura da Polícia Civil capota na SE-160 em Riachuelo G1

Uma viatura da Polícia Civil capotou na rodovia SE-160, no município de Riachuelo, nesta quarta-feira (21). A informação foi confirmada ela assessoria de comunicação de Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com a SSP, o delegado do município de Siriri, Edvanio Dantas, conduzia o veículo quando precisou realizar uma manobra para desviar de um animal que estava na pista.

Devidos às chuvas e da característica do trecho da rodovia, o condutor perdeu o controle da viatura, desceu uma ribanceira e capotou o veículo.

Ainda segundo a SSP, o delegado recebeu atendimento médico e apresentou apenas leves escoriações na mão, ocasionadas por estilhaços de vidro. Após avaliação hospitalar, ele foi liberado.

Fonte: G1 Sergipe
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