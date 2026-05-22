Viatura da Polícia Civil de Sergipe perde controle e capota em Riachuelo

Uma viatura da Polícia Civil capotou na rodovia SE-160, no município de Riachuelo, nesta quarta-feira (21). A informação foi confirmada ela assessoria de comunicação de Secretaria de Segurança Pública (SSP).
De acordo com a SSP, o delegado do município de Siriri, Edvanio Dantas, conduzia o veículo quando precisou realizar uma manobra para desviar de um animal que estava na pista.
Devidos às chuvas e da característica do trecho da rodovia, o condutor perdeu o controle da viatura, desceu uma ribanceira e capotou o veículo.
Ainda segundo a SSP, o delegado recebeu atendimento médico e apresentou apenas leves escoriações na mão, ocasionadas por estilhaços de vidro. Após avaliação hospitalar, ele foi liberado.
Fonte: G1 Sergipe