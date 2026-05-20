Vice-prefeita Suely Menezes participa da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

A vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social de Lagarto, Suely Menezes, está participando da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada entre os dias 18 e 21 de maio de 2026, na capital federal. O evento, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, reúne gestores de todo o país em uma programação voltada ao fortalecimento da gestão pública municipal.

Durante a Marcha, são debatidos temas importantes para os municípios brasileiros, como assistência social, saúde, educação, desenvolvimento social, financiamento das políticas públicas e os desafios enfrentados pelas administrações municipais. O encontro também proporciona troca de experiências, atualização técnica e diálogo entre os gestores públicos.

Para Suely, a Marcha representa um importante espaço de aprendizado e fortalecimento das políticas públicas municipais. “É um momento importante para adquirir conhecimento, trocar experiências e acompanhar discussões que contribuem diretamente para o fortalecimento das ações desenvolvidas nos municípios. Estamos buscando sempre melhorias e mais avanços para a população lagartense”, destacou a vice-prefeita.

A participação da gestão municipal na Marcha reforça o compromisso da Prefeitura de Lagarto com a qualificação da administração pública e a busca contínua por iniciativas que contribuam para o desenvolvimento do município e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Ascom – Suely Menezes (Vice-prefeita de Lagarto)