Vídeo: Briga termina com policial e mãe de dono de bar mortos em Aracaju

Na madrugada desta sexta-feira, 16, um policial militar de folga e a mãe do dono de um bar situado na Orla de Atalaia, em Aracaju, morreu após uma briga entre o primeiro e o filho da segunda.

Segundo informações, o policial se desentendeu com o dono do estabelecimento, porque queria mais bebida e o estabelecimento estava encerrando as suas atividades do dia. Diante disso, houve troca de tiros e apenas o comerciante sobreviveu.

O caso foi filmado por uma câmera de vigilância e o comerciante foi levado ao hospital e segue custodiado pela Polícia Civil.

Já a ocorrência foi atendida por equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Polícia Científica. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal.