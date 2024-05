Vídeo: Criança é atacada por cachorro em Boquim

Na noite da última terça-feira, 14, um menino foi atacado por um cachorro no Conjunto São José em Boquim.

O momento do ataque foi capturado por câmeras de segurança, que registraram o momento em que o animal pulou sobre a criança e morde, causando ferimentos em seu braço. Felizmente, populares que estavam nas proximidades agiram com rapidez e conseguiram soltar o cachorro e resgatar a criança.

O menino foi levado ao hospital para receber atendimento médico. Os ferimentos no braço exigiram cuidados especializados. O dono do cachorro prestou toda a assistência necessária, inclusive arcando com os custos dos medicamentos para a recuperação da criança.