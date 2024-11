Vídeo: homem invade estabelecimento próximo ao Ciretran em Lagarto

Na madrugada desta terça-feira (19), um homem invadiu um estabelecimento localizado próximo ao Ciretran em Lagarto. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, que mostram o suspeito pegando uma pedra em um posto à frente do estabelecimento e utilizando-a para quebrar a porta de vidro e entrar no local.

As imagens mostram que o homem já carregava uma mochila e uma bolsa no momento do crime. Ele entra na loja com esses itens, deixa ambos no interior do estabelecimento e sai em direção ao posto. Em seguida, retorna, pega a mochila e a bolsa e deixa o local novamente.

Até o momento, o Portal Lagartense não possui informações sobre objetos que possam ter sido levados ou quais itens foram subtraídos. Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode entrar em contato +55 79 99863-1208 ou +55 79 99952-1389