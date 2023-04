Vídeo: Homem rouba moto e deixa outra ainda mais cara no centro de Lagarto

Na noite da última sexta-feira, 7, um homem foi filmado roubando uma Honda Biz 2012 com jogo de rodas em uma residência situada em frente ao portão do Parque de Exposições Nicolau Almeida, no centro de Lagarto.

Segundo as imagens, a vítima chega ao imóvel, quando o assaltante passa em outra moto e resolve tomar a biz. Ele aponta uma arma, duas pessoas correm e ele sai com a biz, deixando outra moto no lugar.

Segundo informações, a moto abandonada pelo criminoso vale muito mais do que Biz roubada, e foi recolhida pela Polícia Militar e encaminhada à Delegacia Regional de Lagarto. Não

“Ele pegou uma moto de uns R$ 10 mil e deixou uma que vale uns R$ 17 mil no lugar. Novinha”, avaliou um cidadão.

Qualquer informação que possa contribuir com a localização da Biz pode ser repassada ao René, pelo (79) 99859-9531, ou às autoridades pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo 190.