Vídeo: Micro-ônibus atropela fiéis em procissão; acidente deixou 5 mortos e 27 feridos

Um micro-ônibus atropelou fiéis que participavam de uma procissão no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na tarde deste domingo de Páscoa (31). O acidente deixou 5 mortos e 27 feridos, segundo o Corpo de Bombeiros, que informou que todas as vítimas estavam no evento religioso e nenhuma dentro do veículo.

Quatro mortes foram constatadas no local do acidente, e o quinto óbito foi confirmado pela prefeitura de Jaboatão na noite do domingo (31). Foi uma mulher que estava internada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, no bairro da Cohab, na Zona Sul do Recife.

O motorista fugiu após o atropelamento, mas foi identificado pela prefeitura. O micro-ônibus fazia a linha 118 – Marcos Freire/Barra de Jangada, tem autorização do município para circular como transporte complementar e levava passageiros no momento do acidente. O veículo saiu da praça do terminal de ônibus de Marcos Freire e seguia para a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Fonte: G1