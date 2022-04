Vídeo: Pai faz apelo para internar criança vítima de acidente em Lagarto na UTI

No último domingo, 17, Gidelvan, pai de Maysa Neres dos Santos, de apenas 7 anos, publicou um apelo nas redes sociais para que ela seja transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A menor foi uma das vítimas que ficaram gravemente feridas após a queda de um coqueiro, no último sábado, 16, no povoado Brasília, em Lagarto.

“Ela precisa urgentemente de uma vaga na UTI, porque está gravemente ferida, toda esbagaçada por dentro. Ela tá com o crânio e a perna fraturada, então ela fez a cirurgia ontem, desceu para a sala de baixo e peço a todos que divulguem esse vídeo, porque se minha filha não conseguir uma vaga na UTI, ela pode morrer”, apelou o pai da pequena Maysa.

Após a repercussão do vídeo, muitos cidadãos começaram a marcar as autoridades lagartenses e estaduais, a exemplo do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, como forma de chamar a atenção dos governantes e assim resolver a situação o quanto antes.

Alem disso, ao Portal Lagartense, a assessoria do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) informou que a criança está na Ala Vermelha e pode ser transferida para a UTI Pediátrica nesta segunda-feira, 18, caso surja uma vaga.

“Apesar da gravidade, a criança está bem assistida, recebendo todos os cuidados da equipe médica multidisciplinar na Ala Vermelha, que tem o suporte técnico e humano igual a uma UTI”, destacou o Huse.

