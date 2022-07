No último domingo, 3, voluntários dos grupos Trabalhadores do Bem e Centro Espírita Paz e Luz realizaram a entrega de donativos no município de Riachão do Dantas.

As comunidades que receberam as doações foram as dos povoados Várzea do Genipapo e Betis na Serra dos Palmares. Além das cestas básicas, vestimentas foram distribuídas.