WhatsApp permite que usuários mandem mensagens para si mesmo

O WhatsApp começou a disponibilizar, gradativamente, um atalho para que usuários não precisem mais criar grupos e remover contatos para que seja possível conversar com si mesmos.

Liberada a partir da última segunda-feira, 28, a funcionalidade – disponível para Android e iPhone – trará o contato do usuário no topo da lista para iniciar uma conversa. Anteriormente, não havia essa opção, por mais que o consumidor do aplicativo salvasse o próprio número.

Em nota, o WhatsApp informou que “essa funcionalidade traz a conveniência de poder enviar notas para sua lista de tarefas, lembretes, listas de compras e qualquer outra anotação que o usuário queira ter acesso facilmente, na palma da sua mão, no aplicativo que ele já usa com frequência.”.

Também recentemente, a empresa liberou a possibilidade de criar ‘enquetes’ dentro de conversas. Como próxima funcionalidade, o WhatsApp já informou que está testando a opção de pesquisar empresas e realizar compras dentro do aplicativo.

“Essa experiência de finalização de compra integrada será um divisor de águas para pessoas e empresas que desejam comprar e vender no WhatsApp sem precisar acessar sites, abrir outros apps ou pagar pessoalmente”, informou a empresa.

Fonte: CNN Brasil