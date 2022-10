Yandra e Katarina são as primeiras mulheres deputadas federais em SE

As candidatas Yandra de André (União) e a delegada Katarina Feitoza (PSD) são as primeiras mulheres eleitas para o cargo deputada federal em Sergipe. Até então, somente homens haviam sido eleitos para o cargo pelos eleitores sergipanos.

Yandre de André é advogada e filha do ex-deputado federal André Moura e da prefeitura de Japabatuba, Lara Moura. A candidata disputou as eleições pela primeira vez e obteve 131.471 votos.

“Sem palavras para descrever o que representa esta nossa vitória histórica, que não é só minha, mas de todos as sergipanas e sergipanos, em especial, de cada um dos 131.471 eleitores que acreditaram no nosso projeto. A partir de agora, a Yandra de André será a Yandra de todas e todos no congresso. A Yandra de Sergipe. Obrigada!”, postou em uma rede social.

Katarina Feitoza é delegada, já exerceu diversos cargos de gestão na Polícia Civil e, atualmente, é vice-prefeita de Aracaju. A candidata obteve 38.135 votos.

Fonte: Infonet