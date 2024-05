Zagueiro do Itabaiana não acredita em favoritismo contra Sergipe

Em momentos opostos na Série D do Campeonato Brasileiro, Itabaiana e Sergipe se enfrentam neste domingo, em Lagarto.

Enquanto o Tricolor da Serra é o líder do grupo A4, com 10 pontos, o Gipão é o vice-lanterna, com apenas um ponto somado. Apesar disso, o zagueiro Neném não acredita que haja alguma vantagem para o Tremendão por conta do melhor momento.

— Isso a gente deixa para eles, porque a gente sabe que é clássico e quando entra lá dentro [de campo] são 11 contra 11, não importa o que eles vêm passando. A gente sabe que é bastante difícil, mas deixa para eles resolverem lá e aqui a gente vai fazer o nosso trabalho em busca dos três pontos — disse.

Com oito gols marcados, o Itabaiana tem o terceiro melhor ataque da Série D, ao lado de América-RN, Santa Cruz de Natal e Maranhão. Além disso, também tem uma das melhores defesas da competição, com apenas três gols sofridos, algo que Neném espera que seja mantido.

— Eu acho que é fruto do nosso trabalho. A gente trabalha muito e se dedica bastante para que isso venha acontecer no jogo e que desses três não saia mais e a gente não tome nenhum gol — finalizou.

O Itabaiana recebe o Sergipe no domingo, às 16h, no Barretão, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Fonte: Globo Esporte/SE