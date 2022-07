ZeraDívida: Banese Card realizará multirão em Simão Dias e Poço Verde

O 2º semestre começou e, com ele, mais uma oportunidade para negociar as dívidas com o Banese Card e terminar 2022 com o nome limpo. Durante o mês de julho, seis municípios sergipanos receberão o Feirão ZeraDívida da Sergipe Administradora de Cartões e Serviços (SEAC), que oferece descontos exclusivos de até 90% nos encargos da dívida e a opção de parcelar o valor negociado em até 18 vezes.

Não é necessário fazer agendamento prévio para ser atendido. Basta o interessado ir até o local onde o feirão será realizado, levando documento de identificação original (com foto). Nos dias 11 e 12 de julho, o município de Simão Dias receberá o Feirão ZeraDívida, das 10h às 15h, na agência do Banese, localizada no Calçadão Drº Joviniano de Carvalho, 309, no centro da cidade.

Já nos dias 14 e 15 deste mês, também das 10h às 15h, os clientes de Poço Verde que queiram negociar seus débitos presencialmente podem comparecer na agência do Banese do município, que fica na Avenida Capitão José Narciso, s/n, também no centro da cidade.

Nos dias 18 e 19 de junho, das 8h às 17h, será a vez de Indiaroba receber a ação do Banese Card. As negociações acontecerão no Ponto Banese Servipel Promotora, localizado na Praça Arquibaldo Mendonça de Araújo, 408, na Galeria do Jota.

Em Aracaju, os clientes que desejam aproveitar as vantagens oferecidas pela SEAC podem se dirigir até a Premium Promotora, nos dias 21 e 22 de julho, das 8h às 17h. O local de negociação na capital sergipana fica na Avenida Monteiro Lobato, 464, na Atalaia.

Os moradores da região do município de Capela também terão a mesma oportunidade em seguida, nos dias 25 e 26 de julho, de 10h às 15h, na praça Manoel Cardoso de Souza, 1137, Centro.

Para finalizar o cronograma do ZeraDívida deste mês, nos dias 28 a 30, a ação acontecerá no município de Itabaiana, no Ponto Banese Andrade. Durante esses dias, os interessados podem se dirigir até a Rua Francisco dos Santos, 47, no centro da cidade, das 8h às 17h.

Nome limpo e crédito de volta

Os clientes Banese Card que quitarem o débito à vista voltarão a ter crédito para realizar compras em até cinco dias úteis. Este também é o tempo estimado para que o nome da pessoa seja positivado nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa). Para quem optar pelo parcelamento, a restrição ao nome é retirada após o pagamento da primeira parcela do acordo, neste caso, o crédito só será liberado após a última prestação ser quitada.

Aqueles que quiserem negociar as dívidas com o Banese Card, mas não puderem comparecer a um destes feirões, podem receber atendimento ligando para o 0800 021 9023. Mais informações sobre o ZeraDívida podem ser obtidas através dos números 0800 284 2884 ou (79) 3218 2080.

A Sergipe Administradora de Cartões e Serviços (SEAC) é uma empresa do Grupo Banese e detentora das marcas Banese Card e TKS Soluções de Pagamento.

Fonte: Banese