Após apelo, criança atingida por coqueiro em Lagarto é transferida para UTI

Após o apelo veiculado pelo pai nas redes sociais, o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) informou, na noite da última segunda-feira, 18, que a pequena Maysa Neres dos Santos, de 7 anos, foi transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP).

Segundo o hospital, a transferência foi realizada na noite de ontem, após o surgimento de uma vaga na terapia intensiva. “O estado de saúde da criança é gravíssimo, porém ela segue bem assistida, recebendo todos os cuidados da equipe médica multidisciplinar”, acrescentou o Huse.

Maysa Neres dos Santos foi atingida por um coqueiro que caiu no último sábado, 16, no povoado Brasília, na zona rural de Lagarto. Após o ocorrido, ela foi socorrida e diagnosticada com traumatismo cranioencefálico. A médica com experiência em emergência pediátrica e terapia intensiva pediátrica do Huse, Kelly Barros, gravou um vídeo sobre o caso. Clique aqui para assistir.