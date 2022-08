BB afasta gerente investigado por assédio sexual contra jovem

O Banco do Brasil confirmou nesta quinta-feira, 25, que afastou de todas as atividades o gerente de um agência bancária da instituição em Aracaju investigado por crime de assédio sexual contra uma jovem de 16 anos.

No comunicado, o Banco do Brasil destacou repudiar todo comportamento referente a qualquer tipo de assédio. “O BB contribui com os órgãos de investigação competentes para a devida apuração do caso. O BB ressalta que tem como princípio o respeito à dignidade das pessoas e trata, com as medidas cabíveis, toda prática que não respeite esse preceito ético”, ressaltou.

Relembre

A Polícia Civil confirmou nesta quarta-feira, 24, que o gerente de uma agência bancária de Aracaju está sendo investigado por crime de assédio sexual. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a denúncia foi feita por uma adolescente que trabalha como jovem aprendiz na instituição financeira.

Ainda segundo a SSP, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), vinculada ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Fonte: Infonet