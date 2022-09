Carreata pró-Lula leva multidão às ruas de Lagarto

Na tarde do último domingo, 25, uma multidão tomou conta das ruas de Lagarto, com uma carreata em apoio à eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto.

O ato contou com a participação do candidato ao governo de Sergipe pelo PT, Rogério Carvalho; do candidato a deputado estadual Ibrain de Valmir (PV); do ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro; e do responsável pelo Hospital de Amor, José Carvalho de Menezes.

Para os organizadores, o evento um sucesso. Em nota divulgada nas redes sociais, o PT da Colônia Treze escreveu: “O sorriso estampado no rosto de cada pessoa é o desejo por um futuro melhor, um futuro com Lula Presidente. 25/09/022 é um dia que ficará marcado na história de Lagarto como uma das maiores carreatas já realizadas”.

Já o candidato Rogério Carvalho afirmou que o ato realizado ficará na história e destacou que “O filho de Lagarto vai ser governador”. E completou: “Que festa linda, que sensação incrível de se sentir abraçado pelos conterrâneos dessa maneira”.

Cabe destacar que o ato foi realizado dias depois de uma carreata em prol a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O ato também reuniu uma multidão e contou com a presença do candidato ao governador Valmir de Francisquinho (PL).

