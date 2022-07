Pré-candidata a federal, Lívia Menezes é destaque na política sergipana

Depois de surpreender na pesquisa Dataform/ECM, divulgada no último dia 4 de julho, quando apareceu na frente de grandes nomes da política sergipana nas intenções de voto para deputado federal, a pré-candidata Lívia Menezes despertou a atenção da população e da classe política sergipana.

Militante há vários anos, Lívia decidiu entrar na disputa atendendo a pedido de amigos e correligionários. Já em sua caminhada, ela tem procurado conhecer as demandas da população, para poder representar os sergipanos com altivez na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Além disso, dentre os seus principais objetivos está o de representar as mulheres nos espaços de poder, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Contudo, para conquistar os sergipanos, ela tem feito diferente de muitos políticos ao se recusar a usar da vulnerabilidade das famílias carentes como trampolim político.

Com uma pré-campanha pacífica, o nome de Lívia Menezes – que reside em Lagarto, onde conta com o apoio do comunicador e articulador político Júnior Papito – será confirmado em convenção e não deve decepcionar nas urnas, em outubro deste ano.