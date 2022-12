Prefeita Simone fala sobre impasse envolvendo os servidores de Riachão do Dantas

Após o vereador-presidente da Câmara de Riachão do Dantas, Berinho do Mercadinho (PSD), trancar a pauta orçamentária e impedir à Prefeitura de quitar o salário de novembro e antecipar o 13º dos servidores municipais, a prefeita Simone de Dona Raimunda se manifestou sobre o caso.

Em entrevista ao Programa O Povo no Rádio, da 102,7 FM, Simone destacou que pela primeira vez em sua gestão, os servidores efetivos de Riachão do Dantas não poderão receber os seus salários dentro do mês.

A prefeita ainda deixou claro que o Município dispõe de recursos, mas como o vereador-presidente da Câmara Municipal não pautou o projeto que autoriza o remanejamento do saldo orçamentário de recursos na sessão do dia 29, a Prefeitura não poderá ajustar os seus débitos com os servidores e nem realizar o empenho para a execução de obras como reformas de escolas, pavimentações e outros serviços essenciais para a população.

Simone também observou que Projeto encaminhado à Câmara não desrespeita a lei, que está há mais de 40 dias na Casa e que o mesmo não solicita mais dinheiro para o seu orçamento, mas apenas a possibilidade de remanejar o saldo orçamentário existente nas contas para conseguir pagar a folha dos servidores com todos os reajustes aprovados e ainda seguir com os projetos já estabelecidos no município.