Acidente entre motocicletas deixa dois feridos no Centro de Lagarto

Um acidente entre duas motos deixou dois feridos na tarde desta sexta-feira (14) no centro de Lagarto. A colisão aconteceu no cruzamento da Rua Dr. Laudelino Freire com a Rua Major Mizael Vieira.

Informações iniciais indicam que os dois motociclistas tiveram ferimentos e foram socorridos por moradores da área. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado para atender as vítimas e levá-las ao hospital. Agentes do Departamento de Trânsito de Lagarto (DTTU) compareceram para registrar o ocorrido e controlar o tráfego na região.

Vale lembrar que há uma parada obrigatória no cruzamento da Rua Major Mizael Vieira. A falta de respeito à sinalização, junto com outras imprudências como alta velocidade, pode ter causado o acidente.

