Com ruas abandonadas e saúde em crise, Prefeitura de Lagarto vai pagar R$ 450 mil por show de Bell Marques

Para celebrar os 143 anos de Lagarto, a gestão da prefeita Hilda Ribeiro vai pagar R$ 450 mil pelo show artístico do cantor Bell Marques, que fará um arrastão no próximo dia 20 de abril. A apresentação, de acordo com o Portal da Transparência do Município, terá duração de uma hora e trinta minutos.

Contratação foi concluída em fevereiro, segundo Portal da Transparência do Município

O que chama atenção é que a gestão municipal vai pagar quase meio milhão de reais enquanto o município carece de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, já defendida pelo Superintendente do sobrecarregado Hospital Universitário de Lagarto, Manoel Cerqueira Neto, e pela procuradora da República Aldirla Albuquerque.

Além disso, a cidade de Lagarto segue com ruas completamente abandonadas pelo Poder Público Municipal. Na semana passada, o Portal Lagartense repercutiu o apelo de mães que têm que conviver com esgoto a céu aberto no bairro Ademar de Carvalho e, dias antes, o alerta feito pelo padre Edson Santana sobre o tratamento dado pela gestão Hilda Ribeiro às ruas do bairro Loiola.

Enquanto o descaso reina, a gestão Hilda Ribeiro segue acumulando críticas, já que vai pagar quase meio milhão por um show, quando a população carece de investimentos públicos.